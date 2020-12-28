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На церемонії Globe Soccer Awards були визначені кращі тренер і команда століття

Хосеп Гвардіола і "Реал".

На церемонії Globe Soccer Awards, яка напередодні пройшла в Дубаї (ОАЕ), головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола отримав премію як тренер століття.

49-річний іспанський фахівець раніше також тренував "Барселону" і "Баварію". В якості тренера він тричі виграв чемпіонати Іспанії та Німеччини, двічі ставав чемпіоном Англії.

З "Барселоною" Гвардіола двічі виграв Лігу чемпіонів.

У числі номінантів також були: Жозе Моуріньо ("Тоттенгем"), Зінедін Зідан ("Реал") і екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон, який поза футболом з 2013 року. 

Клубом століття визнали мадридський "Реал".

"Бланкос" в ХХI столітті п'ять разів виграли Лігу чемпіонів і сім разів - чемпіонат Іспанії.

На нагороду також претендували: "Барселона", "Ліверпуль" і "Аль-Ахлі" (Каїр).

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