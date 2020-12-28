На церемонії Globe Soccer Awards були визначені кращі тренер і команда століття

На церемонії Globe Soccer Awards, яка напередодні пройшла в Дубаї (ОАЕ), головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола отримав премію як тренер століття.

🏆 🇪🇸 PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

49-річний іспанський фахівець раніше також тренував "Барселону" і "Баварію". В якості тренера він тричі виграв чемпіонати Іспанії та Німеччини, двічі ставав чемпіоном Англії.

З "Барселоною" Гвардіола двічі виграв Лігу чемпіонів.

У числі номінантів також були: Жозе Моуріньо ("Тоттенгем"), Зінедін Зідан ("Реал") і екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон, який поза футболом з 2013 року.

Клубом століття визнали мадридський "Реал". 🏆 Congratulations to 🇪🇸 REAL MADRID on winning the ⁣Globe Soccer Award for the ⁣CLUB OF CENTURY⁣ 2001-2020⁣ 👏 #RealMadrid #HalaMadrid #GlobeSoccer @realmadrid @DubaiSC pic.twitter.com/tcQZpdgO03 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

"Бланкос" в ХХI столітті п'ять разів виграли Лігу чемпіонів і сім разів - чемпіонат Іспанії.

На нагороду також претендували: "Барселона", "Ліверпуль" і "Аль-Ахлі" (Каїр).