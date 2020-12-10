До підсумкового туру Ліги чемпіонів найбільш заплутана ситуація склалася в групі В, де грали "Реал", "Боруссія" М., "Шахтар" і "Інтер". Кожна з команд могла як вийти в плей-оф, так і завершити виступи.
Матч у Мадриді між "Реалом" і "Боруссією" (2:0) завершився дещо раніше від поєдинку в Мілані.
Від поєдинку на "Сан-Сіро" залежало, яка з трьох команд складе "Реалу" компанію в плей-оф.
"Боруссію" влаштовувала виключно нічия. І футболісти, і тренери "Боруссії" залишилися на полі переглядати з комп'ютера тривожні останні 8 хвилин матчу "Інтер" - "Шахтар" (0:0).
Радість німецької команди була неймовірною.
Gladbach sofreu até ao fim com o Inter - Shakhtar mas acabou a celebrar o apuramento 🎉 pic.twitter.com/XxGugoLWPY— B24 (@B24PT) December 9, 2020