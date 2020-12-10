Фото: twitter.com/borussia_en

До підсумкового туру Ліги чемпіонів найбільш заплутана ситуація склалася в групі В, де грали "Реал", "Боруссія" М., "Шахтар" і "Інтер". Кожна з команд могла як вийти в плей-оф, так і завершити виступи.

Матч у Мадриді між "Реалом" і "Боруссією" (2:0) завершився дещо раніше від поєдинку в Мілані.

Від поєдинку на "Сан-Сіро" залежало, яка з трьох команд складе "Реалу" компанію в плей-оф.

"Боруссію" влаштовувала виключно нічия. І футболісти, і тренери "Боруссії" залишилися на полі переглядати з комп'ютера тривожні останні 8 хвилин матчу "Інтер" - "Шахтар" (0:0).

Радість німецької команди була неймовірною.