Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
ГоловнаСпорт

"Боруссія" повним складом залишилась на полі додивлятися з планшета останні хвилини матчу "Інтер" - "Шахтар"

Реакція футболістів німецького клубу була бурхливою.

Фото: twitter.com/borussia_en

До підсумкового туру Ліги чемпіонів найбільш заплутана ситуація склалася в групі В, де грали "Реал", "Боруссія" М., "Шахтар" і "Інтер". Кожна з команд могла як вийти в плей-оф, так і завершити виступи.

Матч у Мадриді між "Реалом" і "Боруссією" (2:0) завершився дещо раніше від поєдинку в Мілані.

Від поєдинку на "Сан-Сіро" залежало, яка з трьох команд складе "Реалу" компанію в плей-оф.

"Боруссію" влаштовувала виключно нічия. І футболісти, і тренери "Боруссії" залишилися на полі переглядати з комп'ютера тривожні останні 8 хвилин матчу "Інтер" - "Шахтар" (0:0).

Радість німецької команди була неймовірною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також