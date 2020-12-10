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Відомо, хто з тандему "Динамо" - "Шахтар" буде сіяним під час жеребкування Ліги Європи

Жеребкування відбудеться найближчого понеділка.

Відомо, хто з тандему "Динамо" - "Шахтар" буде сіяним під час жеребкування Ліги Європи

Київське "Динамо" опиниться серед несіяних команд під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє sportarena.com.

Киянам можуть дістатися "Рома", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" або "Брюгге".

Тим часом статус сіяної команди отримає "Шахтар". Серед можливих суперників донецького клубу вже є "Зальцбург", "Олімпіакос" і "Црвена Звезда".

Остаточний список учасників буде відомий сьогодні після завершення групового етапу ЛЄ.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня. 

"Динамо" і "Шахтар" зайняли треті місця в групах ЛЧ, через що кваліфікувалися в другий за рангом єврокубковий турнір.

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