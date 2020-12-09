"Динамо" увійшло в топ-30 клубного рейтингу УЄФА

УЄФА на сайті kassiesa.net/uefa опублікував рейтинг клубних команд, який використовується для посіву команд у єврокубках.

Перемога над "Ференцварошем" (1:0) у підсумковому турі Ліги чемпіонів дозволила дружині Мірчі Луческу не тільки вийти в 1/16 Ліги Європи, а й осідлати 30-ту позицію в п'ятирічному рейтингу.

Кияни випередили італійську "Аталанту", данський "Копенгаген" і іспанський "Вільярреал".

Сьогодні в Мілані свій підсумковий матч групового етапу ЛЧ проти "Інтера" проведе "Шахтар".

Діапазон можливих місць у групі для "гірників" варіюється від першого до четвертого.