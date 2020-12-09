Катар включено в групу "А" європейського відбору на ЧС-2022

Фото: EPA/UPG Збірна Катару

Збірна Катару готуватиметься до домашнього чемпіонату світу з футболу 2022 року, виступаючи шостою командою групи "А" європейського відбору, повідомляє Асоціація футболу Катару. 📃 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 | #Qatar will participate in UEFA’s FIFA World Cup 2022™ qualifying matches pic.twitter.com/RaEXWaxLWh — Qatar Football Association 🇶🇦 (@QFA_EN) December 8, 2020

Статус ігор катарців буде товариським, і всі вони пройдуть у Європі.

Суперниками команди з Аравійського півострова стануть Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург і Азербайджан.

Раніше в Цюриху пройшло жеребкування європейської частини кваліфікації ЧС. Україна потрапила в одну групу з Францією, Боснією та Герцеговиною, Фінляндією і Казахстаном.

Груповий раунд кваліфікації пройде в березні-листопаді 2021 року.

Чемпіонат світу в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.