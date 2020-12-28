Роналду - найкращий футболіст століття за версією Globe Soccer Awards

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду на церемонії Globe Soccer Awards був визнаний найкращим футболістом століття.

35-річний Роналду за свою кар'єру вигравав чемпіонати Англії, Іспанії та Італії. Також португалець п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів - один раз у складі "Манчестера Юнайтед" і чотири рази в "Реалі".

Крім того, Кріштіану тричі був володарем "Золотого м'яча". Зі збірною Португалії він виграв чемпіонат Європи 2016 року і історичну першу Лігу націй.