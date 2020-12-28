Міністр закордонних справ Росії висловився щодо заборони керівникам держави відвідувати спортивні змагання

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) заборонити російським спортсменам виступати під своїм прапором і гімном на великих турнірах терміном на два роки.

"Два - менше, ніж чотири. Якщо я правильно розумію, дозвіл мати на спортивній формі національну символіку - це теж послаблення в порівнянні з тим, що було на Олімпіаді-2018. Регламентування поведінки глядачів і можливість для них мати національну символіку - це теж відрізняє, як я розумію, це рішення від того, що було раніше", - цитує міністра "Спорт-Експрес".

"Незрозуміло і, я вважаю, є неприйнятним положення, що стосується заборони керівникам держави відвідувати спортивні змагання. Хоча є і проблиски пристойності, де сказано, що за винятком випадків, коли глава держави або уряду, де проходять змагання, направляє особисте запрошення", - уточнив Лавров.

Політик також зазначив, що виступає категорично проти допінгу і заявив, що криза з РУСАДА, на його думку, нарешті завершилася.

"Думаю, що після рішення CAS ми все зробимо правильні висновки. Найголовніше в цьому рішенні, що немає колективної відповідальності, і чисті спортсмени, на відміну від минулих зимових Олімпійських ігор, не повинні будуть звертатися тепер за якимось спеціальним запрошенням з боку МОК. Якщо ти чистий, у тебе немає допінг історії або твоя дискваліфікація вже минула, - все, ніяких запрошень тобі не потрібно, ти маєш повне право відповідно до рішення твоєї федерації потрапити в збірну для участі в Олімпійських іграх. Я це так розумію", - додав Лавров.

9 грудня 2019 року Всесвітня антидопінгова агентція (WADA) винесла рішення про 4-річну дискваліфікацію РУСАДА. Таке покарання мало на увазі в тому числі відсторонення Росії на цей термін від участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх і чемпіонатах світу під своїм прапором, а також заборону на проведення великих міжнародних змагань.

17 грудня 2020 року CAS частково підтримав WADA, але встановив термін санкцій в 2 роки - до 16 грудня 2022 року.