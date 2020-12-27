Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію, – ЗМІ

Ікону з українською печаткою, подаровану головою президії Боснії і Герцеговини Мілорадом Додіком російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.

Про це розповів колишній очільник Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савич, йдеться на facebook-сторінці Балканського оглядача.

Так, 29 травня 2018 року в Баня-Луці (Боснія) ікону Додіку подарував голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Душко Вукотич.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич.

Він додав, що не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно із оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році в якості голови Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання "Спадкоємці Перемоги". Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі. Представники "влади" Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.

Тим самим спростовано заяву представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Фото: facebook-cторінка Балканського оглядача

Сам Вукотич, який нібито привіз з Донбасу та подарував ікону Додіку, ні підтвердив, ні спростував звинувачення. Він зазначив, що “нехай розслідування веде Інтерпол”.

Нагадаємо, подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

Боснію і Герцоговину просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, зокрема Інтерпол.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.