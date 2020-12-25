Фото: Cathédrale NotreDame

У паризькому соборі Нотр-Дам вперше після пожежі відбувся святковий концерт хору з нагоди Різдва.

Хористи вдягли будівельні каски через те, що собор досі відновлюється після руйнівної пожежі, пише CNN. Гостей на концерті не було, сам виступ був записаний 19 грудня та транслювався в Святвечір по французькому телебаченню.

Хористи виконували класичні твори композиторів Моцарта і Шуберта та традиційню пісню новорічних свят Jingle Bells.

"Це було дуже зворушливо. Це було вперше, коли ми всі повернулись до собору Паризької Богоматері з часу пожежі, тому це був момент, сповнений емоцій", - сказав віолончеліст Готьє Капукон, описуючи концерт.

Різдвяні меси в соборі досі не проводяться. Їх уперше за 200 років скасували у 2019.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 в результаті пожежі у собору Паризької Богоматері обвалилися шпиль і частина покрівлі. Після цього французька влада оголосила про збір коштів для відновлення собору. Кошти на реконструкцію собору запропонували кілька французьких мільярдерів, першої доби було задекларовано понад 600 млн євро на відновлення храму.

Станом на кінець червня пошкоджений від пожежі собор Паризької Богоматері так і не отримав жодної копійки від французьких меценатів-мільярдерів. Представництво собору вважає, що мільярдери не хочуть переказувати гроші, поки не затвердять фінальний план реконструкції.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів - насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.