Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік
ГоловнаКультура

У соборі Нотр-Дам вперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт

Виступ записали заздалегідь та транслювали по телебаченню. 

Фото: Cathédrale NotreDame
У паризькому соборі Нотр-Дам вперше після пожежі відбувся святковий концерт хору з нагоди Різдва. 

Хористи вдягли будівельні каски через те, що собор досі відновлюється після руйнівної пожежі, пише CNN. Гостей на концерті не було, сам виступ був записаний 19 грудня та транслювався в Святвечір по французькому телебаченню.

Хористи виконували класичні твори композиторів Моцарта і Шуберта та традиційню пісню новорічних свят Jingle Bells.

"Це було дуже зворушливо. Це було вперше, коли ми всі повернулись до собору Паризької Богоматері з часу пожежі, тому це був момент, сповнений емоцій", - сказав віолончеліст Готьє Капукон, описуючи концерт.

Різдвяні меси в соборі досі не проводяться. Їх уперше за 200 років скасували у 2019.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 в результаті пожежі у собору Паризької Богоматері обвалилися шпиль і частина покрівлі. Після цього французька влада оголосила про збір коштів для відновлення собору. Кошти на реконструкцію собору запропонували кілька французьких мільярдерів, першої доби було задекларовано понад 600 млн євро на відновлення храму.

Станом на кінець червня пошкоджений від пожежі собор Паризької Богоматері так і не отримав жодної копійки від французьких меценатів-мільярдерів. Представництво собору вважає, що мільярдери не хочуть переказувати гроші, поки не затвердять фінальний план реконструкції.

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

Щороку собор відвідували 14 млн людей. Крім того, собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів - насамперед в однойменному романі Віктора Гюго.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також