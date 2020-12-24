Зеленський привітав українців з католицьким Різдвом

"Бережіть себе і тих, хто поруч з вами! Христос народився! Славімо його!"

Президент Володимир Зеленський привітав українців і всіх християн західного обряду з Різдвом Христовим.

"Сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, які відзначають у ці дні величне свято Різдва Христового. Бережіть себе і тих, хто поруч з вами! Христос народився! Славімо його!", - написав глава держави у фейсбуці.

"Народження у Вифлеємі Сина Божого подарувало людям надію на порятунок, а також віру в те, що добро і милосердя обов'язково переможуть", - сказав президент у відео.

"Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємося один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити посмішки на обличчях наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку - достаток, а на українську землю - тисячолітні мир і процвітання", - побажав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в 2017 році Верховна Рада зробила 25 грудня вихідним.

В Україні 30% релігійних громад святкує Різдво саме цього дня. З Православних церков 25 грудня святкують Різдво Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Елладська, Албанська, Чеських земель і Словаччини, Кіпрська Православні Церкви.

Російська, Грузинська, Єрусалимська, Польська, Сербська Церкви святкують Різдво 7 січня. Молдова і Білорусь, як і Україна, святкують Різдво 25 грудня і 7 січня.