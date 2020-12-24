Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ГоловнаПолітика

Марина Порошенко розкритикувала програму розвитку Києва

"Мільярди гривень виділяються на проєкти, які не будуть завершені у 2021-му". 

Марина Порошенко розкритикувала програму розвитку Києва
Фото: пресс-служба

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян. Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції «Європейська Солідарність» Марина Порошенко.

Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені у 2021-му.

«У нас є великі сумніви, що ця програма (проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва - ред.) відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне «велике крадівництво», а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо», – наголошує Порошенко.

«Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проєкти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу», – обурюється голова профільної комісії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також