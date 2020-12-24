Марина Порошенко розкритикувала програму розвитку Києва

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян. Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції «Європейська Солідарність» Марина Порошенко.

Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені у 2021-му.

«У нас є великі сумніви, що ця програма (проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва - ред.) відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне «велике крадівництво», а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо», – наголошує Порошенко.

«Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проєкти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу», – обурюється голова профільної комісії.