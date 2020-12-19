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До зимових свят Фонд Порошенка та "Солідарна молодь" передадуть дітям 1000 свято-боксів, – Марина Порошенко

Долучитися може кожен охочий.

До зимових свят Фонд Порошенка та "Солідарна молодь" передадуть дітям 1000 свято-боксів, – Марина Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

1000 подарункових Свято-боксів Фонд Порошенка спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Солідарна молодь» передасть дітям у Дніпро, Львів, Одесу, Рівне та Київ. Про це розповіла голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат «Європейської Солідарності» Марина Порошенко у відеозверненні.

Марина Порошенко розповіла, що подарункові Свято-бокси формуються в залежності від індивідуальних потреб кожної дитини. «Це чудова європейська традиція, яку ми впроваджуємо в Україні», – зауважила вона.

Порошенко нагадала, що торік Фонд разом із «Солідарною молоддю» зібрали та відправили до дитячих будинків Донецької та Луганської областей 500 наборів.

«Цього року наша спільна мета – зробити Свято-бокс ще більш масштабним. Тому буде сформовано 1000 подарунків для дітей з Дніпра, Львова, Одеси, Рівного та Києва», – повідомила депутатка.

Марина Порошенко зазначила, що в Києві понад 300 Свято-боксів від Святого Миколая передадуть дітям, які отримують корекційно-розвиткові послуги в Інклюзивно-ресурсних центрах кожного району міста.

«Наші різдвяні ельфи по всій країні збирають тактильні іграшки для дітей з особливими потребами у навчанні, розвиваючі та розважальні ірги, дитячі та підліткові книжки, корисні та яскраві канцтовари. Усе ми запакуємо в індивідуально прикрашені коробки відповідно до вікової категорії дитини та її статі. Цього року – ще більше подарунків. Цього року – ще більше щасливих дітей», – говорить Голова Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь», депутат Київради Дінара Габібуллаєва.

Кожен очохий може стати партнером у програмі, зазначила Марина Порошенко.

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