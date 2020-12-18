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Україна розглядає стратегічне партнерство з Туреччиною в контексті набуття членства в НАТО, - Таран

"Ми вивчаємо можливість створення механізму цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону".

Україна розглядає стратегічне партнерство з Туреччиною в контексті набуття членства в НАТО, - Таран
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Україна вивчає можливість створення механізму цільових консультацій з Туреччиною в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

"Міністерство оборони прагне максимально інтенсифікувати співробітництво між оборонними відомствами України і Туреччини, реалізуючи положення Рамкової угоди між Кабміном України і урядом Турецької Республіки. Ми вивчаємо можливість створення механізму цільових консультацій в галузі безпеки і оборони Чорноморського регіону", - сказав глава Міноборони за підсумками перших консультацій у форматі "Квадриги" за участю міністрів закордонних справ і міністрів оборони України і Туреччини.

Андрій Таран наголосив, що Україна розглядає стратегічне партнерство з Туреччиною в контексті реалізації зовнішньо-політичного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО.

"Практична реалізації ініціатив між Україною і Туреччиною сприятиме стабільності в регіоні Чорного моря та інтеграції України в євроантлантичну систему колективної безпеки", - зазначив міністр оборони України.

Нагадаємо, 14 грудня Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників. Це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.

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