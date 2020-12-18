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Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму, - Таран

За словами Тарана, РФ перешкоджає вільному судноплавству у Керченській протоці.

Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму, - Таран
Фото: gordon.ua

Наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

За його словами, Росія перешкоджає вільному судноплавству у Керченській протоці. Намагання РФ придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.

Нагадаємо, у червні Путін підписав указ, в якому названі умови застосування Росією ядерної зброї. У документі прописані принципи ядерного стримування, які "гарантують суверенітет і територіальну цілісність держави".

В грудні минулого року Путін заявив про готовність Росії продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів "без будь-яких умов".

У березні 2018 року Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних Зборів. Він заявив, що в РФ створена і успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту".

Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять в рай, а решта - просто здохнуть".

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