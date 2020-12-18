Що очікувати і що слід робити Україні?

О 12:00 розпочинається трансляція онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму на тему вакцини і глобального порятунок від коронавірусу.

- Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи?

- Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?

- Що очікувати і що слід робити Україні?

Про ці та інші питання йтиметься у розмові за участю унікального кола учасників:

Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового форуму, модератор.