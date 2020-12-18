О 12:00 розпочинається трансляція онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму на тему вакцини і глобального порятунок від коронавірусу.
- Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи?
- Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?
- Що очікувати і що слід робити Україні?
Про ці та інші питання йтиметься у розмові за участю унікального кола учасників:
Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.
Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.
Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.
Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового форуму, модератор.