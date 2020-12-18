Останнє в цьому році чергове пленарне засідання Верховної Ради почали з перерви

Верховна Рада України 18 грудня зібралася на останнє чергове пленарне засідання цього року. Спершу депутати мали заслухати звіт міністрів під час години запитань до уряду. Очікується виступ міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Засідання було відкрите з затримкою - замість запланованої 10 години депутати зібралися в залі о 10:12. Нардепи після реєстрації в залі пішли на перерву.

Представник фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram пояснив, що це пов'язано з учорашнім голосуванням за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

"Ранок останнього пленарного дня почався з наради голів фракцій про учорашнє численне (уже бачимо щонайменше чотири випадки) кнопкодавство під час голосування за міністрів", - написав він.

Нардепи сьогодні планують, серед іншого, призначити нового керівника Міністерства з питань ветеранів. На цю посаду висунули кандидатуру генерал-майора Юлії Лапутіної.

Також вони мають розглянути в першому читанні законопроєкт про зміни до Закону щодо державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Він необхідний, щоб пацієнти надалі могли отримувати безперебійний доступ до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів державного бюджету за програмою медичних гарантій.

Також у першому читанні планують голосувати за законопроєкт, що підвищує рівень оплати професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я.

В другому читанні депутати мають схвалити законопроєкт про введення електронних трудових книжок. Відповідно до нього, на реалізацію такого виду електронного документообігу відводиться п'ять років, протягом яких можуть використовувати і паперові, і електронні трудові книжки.

Учора фракція "Голос" повідомляла також, що 18 грудня збирається оскаржувати результати голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. За їхньою інформацією, голоси "за" віддав нардеп, якого не було в залі засідань. Шкарлета призначили мінімальною кількістю голосів, тож в разі "кнопкодавства" цей голос був визначальним.

Нагадаємо, що у січні Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань лише один тиждень (25-29 січня). Таким чином тиждень з 11 по 15 січня та тиждень з 18 по 22 січня нардепи мають працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Пленарним буде тиждень з 25 до 29 січня. 25 січня відбудеться засідання Погоджувальної Ради. 29 січня планують годину запитань до уряду, пленарне засідання та закриття сесії. Зміна графіка роботи парламенту зумовлена запровадженням локдауну.