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Лавров заявив про готовність до діалогу з Кулебою, але "не бачить бажання" з боку України

Глава МЗС РФ вважає, що Україна "політизує ситуацію" на Донбасі.

Лавров заявив про готовність до діалогу з Кулебою, але "не бачить бажання" з боку України
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відкритість до діалогу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою для серйозного обговорення питань виконання Мінських угод щодо Донбасу і домовленостей паризького саміту "нормандської" четвірки.

Перерву в контактах із главою МЗС України Лавров пояснив відсутністю бажання з боку України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо у мого українського колеги виникне бажання всерйоз обговорити конкретні питання, що стосуються виконання Києвом Мінських угод, домовленостей паризького саміту "нормандського формату" або наших двосторонніх відносин з Україною, то ми завжди відкриті до такого діалогу. На жаль, поки що такого бажання ми не бачимо", - йдеться у відповіді Лаврова на запитання ЗМІ, розміщеній на сайті МЗС РФ.

"Ми ніколи не ухиляємося від предметного і конструктивного діалогу з ким би то не було. З міністром Кулебою ми спілкувалися через відеозв'язок 30 квітня ц. р. на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату". На початку вересня він справді запитував телефонну розмову зі мною, коли я був із візитом у Сирії. Він хотів обговорити інцидент на лінії зіткнення на Донбасі. Наскільки відомо, через кілька днів це питання розглядали в Контактній групі", - зазначається у відповіді Лаврова.

Російський міністр висловив думку, що "стосовно подібних тем Києву слід виходити на прямий зв'язок із Донбасом, як це передбачено мінським "Комплексом заходів", а не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна й Парижа".

Учора глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Лавров відмовляється йти на контакт у будь-якому форматі. Кулеба додав, що йому прикро через відсутність комунікації між міністерствами закордонних справ двох країн.

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