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Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова

Украденная в Луганске старинная икона, которую член президиума Боснии и Герцеговины от сербской общины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, стала настоящим символом балканского турне главы российского внешнеполитического ведомства. Додик дарит Лаврову украденную икону. Лавров – думает о том, как бы «украсть» Боснию.

Фото: SRNA

Главные слова этого визита, произнесенные уже после отъезда Лаврова из боснийской столицы Сараево, были произнесены министром уже в хорватской столице Загребе. Отвечая на вопрос о возможном членстве Боснии и Герцеговины в НАТО, Лавров вначале заявил, что у России нет обыкновения кому-то что-то запрещать, и Босния – суверенное государство, самостоятельно выбирающее свои стратегические приоритеты, но при этом сразу заявил, что «необходимо уважать решение Республики Сербской о военной нейтральности».

Загребская газета «Jutarni list» отметила по этому поводу, что подобное «уважение» делает вступление Боснии и Герцеговины в НАТО практически невозможным. И хотя в Сараево сразу же напомнили, что решения такого рода принимаются государственными институциями Боснии и Герцеговины, а не ее составными частями, Лавров, по мнению хорватских журналистов, ясно дал понять, что будет опираться на Республику Сербскую и Милорада Додика, использовать их как российский механизм влияния на Боснию и Герцеговину и регион в целом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Источно-Сараево, 14 декабря 2020
Фото: EPA/UPG
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Источно-Сараево, 14 декабря 2020

В Кремле прекрасно понимают, что нужно ковать железо, пока оно горячо – после вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и Европейский Союз никакой Додик Путину и Лаврову уже не поможет.

Отличное доказательство этого появилось как раз в дни пребывания главы российского внешнеполитического ведомства на Балканах. Глава нового правительства Черногории – сформированного пророссийским и просербским большинством – Здравко Кривокапич посетив Брюссель для переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что вступление в НАТО значительно упрощает процесс европейской интеграции Черногории и что он «советует другим странам идти по этому пути». Тогда же стало известно, что Черногория вновь – но впервые при новом правительстве – присоединилась к европейским санкциям против России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич во время совместной пресс-конференцию после переговоров в Брюсселе, 15 декабря 2020 .
Фото: EPA/UPG
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич во время совместной пресс-конференцию после переговоров в Брюсселе, 15 декабря 2020 .

Поэтому сейчас России важно удержать от вступления в НАТО Боснию. Во-первых, потому что это вступление будет «плохим примером» для последнего российского союзника на Балканах – Сербии. Во-вторых, потому что Россия вообще может поддерживать свое влияние в мире только с помощью дестабилизации других стран, это – государство-террорист. В-третьих, потому что дестабилизация Боснии и замедление процессов ее евроатлантической и европейской интеграции замедляет общий процесс интеграции стран Западных Балкан. А замедление интеграции стран Западных Балкан не дает возможности открыть окно интеграции для стран Восточной Европы, прежде всего – для Украины. Поэтому у России появляется дополнительное время для возможного демонтажа Украины, Беларуси и Молдовы и включения территорий этих стран в состав новой путинской империи.

Так что все довольно просто, Босния и ее дестабилизация – просто один из инструментов российской агрессии против цивилизованного мира. Именно поэтому Лавров демонстративно провел отдельную встречу с Милорадом Додиком, а не со всеми членами президиума Боснии и Герцеговины (и на этой встрече действительно не было флага Боснии и Герцеговины – и это на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины, то есть с фактическим высшим репрезентантом государства. И этот флаг мог хотеть не выставлять не Додик, его мог не хотеть видеть Лавров, а Додик просто выполнил пожелание «куратора»). Поэтому Лавров посещал Белград – уж не для того, чтобы «вечный огонь» туда привести, а чтобы понять, насколько руководство Сербии готово участвовать в новой кремлевской авантюре и вновь, хотя бы для виду, поразмахивать флагом «Великой Сербии» – продемонстрированный министром при отлете из Белграда символ этой самой «Великой Сербии» из трех «правильно расставленных» «кремлевским Риббентропом» пальцев дорогого стоит.

Сергей Лавров (справа) на церемонии открытия нового здания посольства РФ в Загребе во время своего визита в Хорватия, 16 декабря 2020
Фото: EPA/UPG
Сергей Лавров (справа) на церемонии открытия нового здания посольства РФ в Загребе во время своего визита в Хорватия, 16 декабря 2020

И поэтому Лавров впервые за 16 лет посетил Загреб. Потому что в России хорошо знают, что в Хорватии недовольны тем местом и влиянием, которое занимает в современной Боснии и Герцеговине хорватская община – в частности, тем, что хорваты не могут избрать «своего» члена коллективного руководства страны и при нынешней системе власти и мусульманский, и хорватский представители избираются, фактически, голосами мусульман-боснийцев, а вот сербский – голосами исключительно сербского населения страны. И поэтому визит в Загреб – это разведка боем: как отнесутся хорватские руководители к дестабилизации Боснии, если она принесет дивиденды хорватской общине. И поэтому свои главные слова о Боснии Лавров сказал не в Сараево, а в Загребе.

Проще говоря, осторожным западным попыткам «перезагрузить» Боснию и Герцеговину и превратить ее в эффективное европейское государство Россия готова противопоставить свой собственный план дестабилизации этой страны, рассчитывая заодно втащить в ловушку нового боснийского конфликта, столкнуть и дестабилизировать Сербию и Хорватию. Простой людоедский план – именно такими планами Путин и живет, именно такими планами, как вампир, и питается.

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
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