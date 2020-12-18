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У Боснії і Герцеговині відкрили справу через передачу Лаврову української ікони

У прокуратурі БіГ наголосили, що у межах відкритої справи будуть проведені всі необхідні перевірки.

У Боснії і Герцеговині відкрили справу через передачу Лаврову української ікони
Інформаційна агенція SRNA

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі головуючим у президії БіГ, сербським представником Милорадом Додиком старовинної української ікони міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє Klix.

У прокуратурі БіГ наголосили, що у межах відкритої справи будуть проведені всі необхідні перевірки.

Зазначається, що до справи буде, ймовірно, залучать Інтерпол, оскільки йдеться про порушення міжнародних положень про заборону нелегального обігу об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. 

Додік не вперше потрапляє у скандал з українськими дипломатами. У березні 2014 посольство України засуджувало заяви посадовця про підтримку анексії Криму Росією. Минулого року МЗС України також висловило протест Боснії через заяви Додіка "про російський Крим".

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