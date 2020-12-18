Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від COVID-19 через збій на виробництві

У компанії запевнили, що це не вплине на заплановану кількість виробленої вакцини.

Американська компанія Moderna знищила 400 тисяч доз своєї експериментальної вакцини проти COVID-19.

Як пише Bloomberg, браковану партію довелося знищити, оскільки збій на останніх етапах виробництва призвів до проблеми з фільтрацією і скомпрометував продукт.

Головний науковий консультант Монсеф Слауї заявив, що ці 400 тис. доз ще не були розлиті у флакони і були частиною більшої партії 1,4 млн доз.

У компанії заявили, що збій на виробництві не завадить їм виробити 20 млн доз за грудень згідно з планом і від 85 до 100 млн у першому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хвороби. Ефективність препарату проти інфікування становить 94,1%. Компанія подала документи на реєстрацію вакцини.