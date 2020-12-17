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Трамп пообіцяв заветувати оборонний бюджет США з допомогою для України

Трамп вважає, що таке рішення "дуже засмутить" Китай.

Трамп пообіцяв заветувати оборонний бюджет США з допомогою для України
Фото: EPA/UPG

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп має намір накласти вето на проєкт закону про оборонний бюджет США, який передбачає, зокрема, $250 млн допомоги для України та посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він написав в офіційному Тwitter.

"Я заветую оборонний законопроєкт, що дуже засмутить Китай. Він (законопроєкт – ред.) їм подобається", - написав Трамп.

"Має бути припинена дія розділу 230, захищені наші національні пам’ятники та дозволене виведення військ із далеких та дуже невдячних країн", - додав чинний глава Білого дому.

11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів з допомогою для України та посиленням санкцій проти “Північного потоку-2”.

Рішення було ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той обіцяв накласти. 

Трамп вимагає передбачити у законі скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій, який гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

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