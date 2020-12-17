Трамп пообіцяв заветувати оборонний бюджет США з допомогою для України

Трамп вважає, що таке рішення "дуже засмутить" Китай.

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп має намір накласти вето на проєкт закону про оборонний бюджет США, який передбачає, зокрема, $250 млн допомоги для України та посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він написав в офіційному Тwitter.

"Я заветую оборонний законопроєкт, що дуже засмутить Китай. Він (законопроєкт – ред.) їм подобається", - написав Трамп.

"Має бути припинена дія розділу 230, захищені наші національні пам’ятники та дозволене виведення військ із далеких та дуже невдячних країн", - додав чинний глава Білого дому.

I will Veto the Defense Bill, which will make China very unhappy. They love it. Must have Section 230 termination, protect our National Monuments and allow for removal of military from far away, and very unappreciative, lands. Thank you! https://t.co/9rI08S5ofO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів з допомогою для України та посиленням санкцій проти “Північного потоку-2”.

Рішення було ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той обіцяв накласти.

Трамп вимагає передбачити у законі скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій, який гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.