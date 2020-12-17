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Високий представник ЄС Боррель візьме участь у відеоконференції з українськими послами

Ще одним гостем буде міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу.

Високий представник ЄС Боррель візьме участь у відеоконференції з українськими послами
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель візьме участь у відеоконференції з українськими послами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На початку наступного тижня у відеоформаті до українських послів звернеться високий представник ЄС з зовнішньої політики, по суті - міністр закордонних справ ЄС - мій хороший колега Жозеп Боррель. Я дуже вдячний йому, що він теж прийняв запрошення звернутися до наших послів. І я хочу сказати, що ми підібрали цих учасників не випадково. Ми посилаємо цим дуже чіткий сигнал - про те, що Європейська інтеграція України, рух України на Захід, її розвиток як частини західного світу, а також розвиток відносин з країнами Сходу, країнами Азії а також з країнаии інших частин світу - є абсолютно збалансованими і невід'ємними частинами нашої зовнішньої політики", - сказав Кулеба. 

Міністр наголосив, що "мистецтво дипломатії"  полягає в умінні знаходити рішення, які дозволяють захищати і просувати свої інтереси в усьому світі.

"Коли ми обирали назву цій конференції послів, вона у мене з'явилася одразу. Це фраза - "прагніть більшого"", - додав голова МЗС.

Напередодні посол України в Туреччині Андрій Сибіга прилетів до Києва для участі у "квадризі" з питань безпеки. Він також повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запрошений як почесний гість для виступу перед українськими послами та генеральними консулами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що завдання кожного українського посла - залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, просування вітчизняного експорту та відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном. 

22 вересня  Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.

Пізніше він пояснив свій вислів. "Ми не є банком чи організацією, яка роздає гроші просто так... Наша допомога пов'язана з реформами", - зазначив Боррель.

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