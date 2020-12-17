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Суперник Байдена Буттіджіч стане першим у США відкритим геєм на посаді міністра

Також він стане одним з наймолодших міністрів в історії США.

Суперник Байдена Буттіджіч стане першим у США відкритим геєм на посаді міністра
Піт Буттіджіч
Фото: скрін відео

Суперник Джо Байдена по виборчій кампанії Демократичної партії 38-річний Піт Буттіджіч стане міністром транспорту в адміністрації Байдена.

Про це повідомив сам Буттіджіч.

"Це момент величезних можливостей - створювати робочі місця, вирішувати кліматичні проблеми і підвищити рівень справедливості для всіх. Для мене велика честь, що обраний президент попросив мене служити нашій країні в якості міністра транспорту", - написав Буттіджіч у твіттері.

Представляючи Буттіджіча як кандидата в міністри, Байден назвав його "одним з найрозумніших і найскромніших людей", яких він зустрічав у житті, передає DW.

Буттіджіч протягом восьми років, до 2019 року, був мером невеликого міста Саут-Бенд. У 2014 році він на 7 місяців залишив пост мера, щоб як морський піхотинець вирушив до Афганістану.

Буттіджіч отримав широку популярність під час президентської кампанії, коли його рейтинг часом перевищував рейтинги більш досвідчених політиків-демократів. Він стане одним з наймолодших міністрів у США і першим відкритим геєм на посаді керівника міністерства в кабінеті американського президента. У зв'язку з останнім фактом правозахисна організація Human Rights Campaign назвала рішення Байдена історичним.

Джо Байден раніше висунув на пост міністра фінансів Джанет Йеллен, а на посаду глави Пентагону - відставного генерала Ллойда Остіна. Йеллен стане першою в історії США жінкою на чолі Мінфіну, а Остін - першим чорношкірим міністром оборони.

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