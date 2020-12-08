Байден призначить міністром оборони відставного генерала Ллойда Остіна, – Reuters

Проте йому ще потрібно отримати схвалення Конгресу.

Кандидат у президенти США Джо Байден в разі своєї остаточної перемоги призначить міністром оборони генерала у відставці Ллойда Остіна, який керував Центральним командуванням збройних сил США в Іраці та Афганістані.

Про це пише Reuters з посиланням на два обізнаних джерела.

Таким чином Остін може стати першим афроамериканцем на посаді міністра оборони США. Ця посада входить у число тих, які погоджує Сенат. При цьому кандидатуру можуть відхилити, якщо людина була офіцером чи генералом протягом останніх семи років. Для того, щоб бути призначеним, такий кандидат зобов'язаний пройти процедуру відмови від певних положень кадрової політики в Конгресі.

Остін пішов у відставку в 2016 році, тому йому знадобиться пройти цю процедуру. В разу успішного затвердження він стане уже другим за чотири роки міністром оборони, якому знадобилася процедура відмови, адже Дональд Трамп також обрав своїм першим главою Пентагону генерала Джеймса Меттіса.

Зазначається, що призначення Остіна може викликати критику з боку певних прогресивних кіл, оскільки після відставки він був у раді директорів низки компаній, зокрема і виробника зброї.

Робочі відносини Байдена та Остіна були встановлені за часів адміністрації Барака Обами, генерал також консультував перехідну группу з питань національної безпеки.

Ім'я Ллойда Остіна як найбільш вірогідного претендента на посаду глави Пентагону називалося ще наприкінці листопада.

Зараз генерал є членом ради директорів компаній “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.

Іншими кандидатами називалися колишній міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон, сенатор Теммі Дакворт і ексспівробітниця Пентагону Мішель Флурной.

Нагадаємо, що остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, хто набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників. Колегія голосуватиме вже 14 грудня.