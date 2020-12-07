Швеція, яка єдиною в Європі не вводила локдаун, запроваджує жорсткі карантинні обмеження

Швеція, яка відмовлялася вводити жорсткі карантинні заходи для протидії коронавірусу, вирішила завершити свій експеримент і запровадити жорсткі обмеження для боротьби з СOVID-19.

Про це повідомляє "BBC Україна".

Зазначається, що Швеція була єдиною у Європі країною, яка відмовилась від повного локдауну, і стала головним прикладом у затятих суперечках між його прихильниками та супротивниками.

Однак, після стрімкого зростання кількості захворювань та летальних випадків восени, уряд вирішив змінити тактику та вжити жорстких заходів для стримування розповсюдження хвороби

Минулого тижня кількість летальних випадків від ковіду у Швеції перетнула позначку у 7 тис. У сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії ця цифра складає 878, 415 та 354 людей відповідно. Вперше з часів Другої світової війни, сусіди Швеції закрили для її мешканців свої кордони.

Під час телевізійного звернення прем'єр-міністр Стефан Левен попросив скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону на зібрання групами більше вісім осіб. Як наслідок, кінотеатри та інші розважальні заклади зачинилися. Відсьогодні також зачиняються школи.

"Влада обрала стратегію, яка повністю відрізнялася від тієї, яку наслідувала решта Європи, і через це країна сильно постраждала під час першої хвилі", - цитує The Wall Street Journal Петра Новака - лікаря, який опікується пацієнтами у Каролінській університетській лікарні у Стокгольмі.

За словами Новака, медики ніколи не поділяли оптимізму Міністерства охорони здоров'я країни щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритості до контакту з вірусом.

Нагадаємо, жорстких обмежувальних заходів для нерозповсюдження коронавірусу у Швеції не вводили. Про перший офіційний випадок коронавірусу у Швеції повідомили наприкінці січня. Інфікована жінка напередодні відвідала китайський Ухань, і після прибуття до Швеції у неї з'явилися симптоми захворювання. Вона звернулася в лікарню.

На початку травня Тенгелл заявив, що окремі випадки захворювання на COVID-19 у Швеції могли з'явитися ще в листопаді минулого року. Однак зараз неактуально проводити тестування тих, хто міг заразитися у 2019 році, зазначав він.

У червні Тенгелл уперше визнав помилкою відмову від жорсткого карантину.