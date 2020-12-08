​Кількість одужалих від ковіду за вчора майже на 2 тис. перевищила число захворілих

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивну динаміку.

Фото: Максим Степанов

За 7 грудня в Україні зафіксовано 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість осіб, які одужали, становить 12 860 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників", - зазначив голова МОЗ.

1 319 осіб госпіталізовано. 195 пацієнтів померли.

За добу здійснено 55 070 тестувань, зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352.

За весь час пандемії в Україні захворіло 832 758 осіб, одужало 436 564. 13 928 пацієнтів померли.

Усього було проведено 4 838 679 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за останню добу зареєстрована в Києві (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 82 810 випадків;

Вінницька область – 18 824 випадки;

Волинська область – 26 475 випадків;

Дніпропетровська область – 45 752 випадки;

Донецька область – 26 235 випадків;

Житомирська область – 32 354 випадки;

Закарпатська область – 24 886 випадків;

Запорізька область – 37 885 випадків;

Івано-Франківська область – 39 541 випадок;

Київська область – 44 554 випадки;

Кіровоградська область – 6 418 випадків;

Луганська область – 7 141 випадок;

Львівська область – 50 787 випадків;

Миколаївська область – 21 798 випадків;

Одеська область – 52 853 випадки;

Полтавська область – 26 571 випадок;

Рівненська область – 34 088 випадків;

Сумська область – 33 904 випадки;

Тернопільська область – 29 977 випадків;

Харківська область – 59 739 випадків;

Херсонська область – 12 493 випадки;

Хмельницька область – 32 539 випадків;

Черкаська область – 27 913 випадків;

Чернівецька область – 35 622 випадки;

Чернігівська область – 21 599 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя. Бережіть себе та рідних", - наголосили у МОЗ.

Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закони, які він ініціював для підтримки громадян і бізнесу в період дії карантинних заходів.

7 грудня у МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня. Президент Зеленський рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

Пропозиції щодо карантину в січні МОЗ може представити на черговому засіданні уряду, яке відбудеться наступного тижня. Локдаун, швидше за все, оголосять після 2 січня. Передбачається, що не працюватимуть навчальні заклади, також буде обмежена діяльність закладів, які пов'язані з розважальною діяльністю.