У МОЗ назвали кілька варіантів локдауну

Остаточні рекомендації будуть оприлюднені, коли Кабмін визначиться з датами.

Виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін розповів про можливі варіанти локдауну в Україні.

В інтерв'ю LIGA.Life він зазначив, що наразі уряд розглядає кілька блоків.

При цьому Кузін наголосив, що з точки зору епідеміології або статистики, яка зараз є, локдаун неминучий.

"Це - зупинка розважальних закладів, дискотек, оренди залів під корпоративи, свята тощо. Зупинка навчальних закладів - школи, садочки, університети. Далі - спортзали за винятком занять, які можна проводити на вулиці. Заборона всіх масових скупчень, виставок, концертів тощо", - зазначив він.

Що стосується громадського транспорту, то спочатку розглядалася ідея обмежити його роботу до 19:00, але потім прийшли висновку, що це може призвести до надмірного скупчення людей.

"Швидше за все, остаточне рішення буде таким, що громадський транспорт продовжує роботу, але із суворим дотриманням карантинних правил: маски, обмеження кількості людей у салоні. Таке ж обмеження стосуватиметься кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, громадського харчування, які будуть працювати на винос або з доставкою. Салони краси або перукарні - тільки за попереднім записом", - розповів представник МОЗ.

Також планується розробити "точкові" рекомендації для зимових курортів і різдвяних ярмарків. Зокрема, перші можуть працювати тільки як готелі, без дискотек і т.п., а другі - як магазини на виніс, без харчування.

При цьому Кузін зазначив, що остаточні рекомендації будуть оприлюднені, коли Кабмін визначиться з локдауном, тому точно сказати, чи будуть новорічні концерти на вулиці, він поки не може.

Розрахунки ж показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, "карантин вихідного дня" не приніс баєжаних результатів, а проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". За його словами, про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.

За різними даними, Кабмін розглядає кілька дат - з 23 грудня по 15 січня, з 25 грудня по 17 січня і з 7 по 20 грудня. Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

4 грудня у Кабміні озвучили деякі деталі жорстких карантинних обмежень які, ймовірно, будуть запроваджені вже у січні.