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Кернес планує до кінця грудня повернутися в Україну - Фукс

За словами Фукса, Кернес передає привіт Харкову і харків'янам.

Кернес планує до кінця грудня повернутися в Україну - Фукс

Міський голова Харкова Геннадій Кернес планує до 30 грудня повернутися в Україну з Німеччини, де він проходить лікування від ускладнень коронавірусної хвороби.

Про це у Telegram повідомив харківський бізнесмен і друг Геннадія Кернеса Павло Фукс.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", - написав Фукс.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я його вивезли на лікування у Німеччину до берлінської клініки Шаріте.

2 жовтня Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Не дивлячись на хворобу, Кернес був зареєстрований кандидатом на виборах міського голови Харкова. 25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

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