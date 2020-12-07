Країни ЄС отримають перші дози вакцини від COVID-19 через 3-4 тижні

Перші вакцини проти коронавірусу можуть доставити в держави-члени ЄС через три-чотири тижні.

Про це заявив представник Литви в Єврокомісії Віргініюс Сінкевічюс, повідомляє BNS.

"Ми говоримо про період від трьох до чотирьох тижнів, коли вакцина дійсно може потрапити у держави-члени. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, підтримання необхідних температур і умов, а також забезпечення їх доступності не тільки в містах, але і в районних центрах", - сказав Сінкевічюс.

Єврокомісар зазначив, що всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях Євросоюзу, отримають вакцину одночасно. Зараз важливо підготуватися до логістики всередині країн, щоб правильно підготуватися до вакцинації.

Вакцини проти коронавірусу, розроблені фармацевтичними компаніями, зараз проходять перевірку у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентство препарати можуть застосовуватися в ЄС.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

Нагадаємо, розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.