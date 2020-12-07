Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії
Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Кількість затриманих у Білорусі перевищила 300 осіб (оновлено)
Кількість затриманих у Білорусі перевищила 300 осіб (оновлено)
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
У Київській області впав літак, двоє людей отримали травми
У Київській області впав літак, двоє людей отримали травми
14-річна дівчинка померла від ковіду в Кропивницькому
14-річна дівчинка померла від ковіду в Кропивницькому
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 1526 людей захворіли на коронавірус

16 людей померли, 128 - одужали.

У Києві ще 1526 людей захворіли на коронавірус
Фото: dw.com

У Києві минулої доби зафіксували 1526 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 335.Захворіли:

  • 824 жінки віком від 18 до 92 років
  • 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв 
  • 54 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик", - йдеться в повідомленні.

16 людей  померли. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 1441 летальний випадок від коронавірусу. 

Одужали за добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 210 мешканців Києва.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також