У Києві ще 1526 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1526 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 335.Захворіли:
- 824 жінки віком від 18 до 92 років
- 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв
- 54 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
Захворів, зокрема, і 61 медик", - йдеться в повідомленні.
16 людей померли. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 1441 летальний випадок від коронавірусу.
Одужали за добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 210 мешканців Києва.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%", - додав Кличко.
Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.