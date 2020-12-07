У Києві ще 1526 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1526 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 335.Захворіли:

824 жінки віком від 18 до 92 років

610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв

54 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, і 61 медик", - йдеться в повідомленні.

16 людей померли. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 1441 летальний випадок від коронавірусу.

Одужали за добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 210 мешканців Києва.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.