У Києві вперше за два роки настала метеорологічна зима

Метеорологічна зима у Києві настала 30 листопада. Це сталося на чотири дні пізніше від метеорологічної норами.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Кліматологи ЦГО проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені - 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні.

30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше - 29 грудня у 2015 році.

"До речі, торік у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень", - зазначають в обсерваторії.

2 грудня повідомляли, що у Києві закінчилася календарна осінь, яка була найтеплішою у столиці за 140 років спостережень, проте метеорологічна зима ще не настала.

Осінь-2020 виявилася найтеплішою з 1881 року. Упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.

Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 3,8 градуса морозу, а найспекотніше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула +34,7 градуса. Цього дня максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Нагадаємо, "бабине літо" в Києві настало рівно через тиждень після початку метеорологічної осені і тривало чотири дні.