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В акваторії Азовського моря оголошено штормове попередження

Очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм.

В акваторії Азовського моря оголошено штормове попередження

В акваторії Азовського моря вдень 7 грудня очікується шторм. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Про це пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомляє в Telegram-каналі.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 7 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли, 7 грудня погоду в Україні визначатиме холодний антициклон з північного сходу. На всій території буде вітряно і без опадів.

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