Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша

Від початку поточної доби, 6 грудня, на Донбасі спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не виявлено.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

“У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня на Донбасі було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню з боку РФ.

Також за минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 67 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4 652 транспортні засоби та 4 512 осіб.

Окрім того, затримали 3 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Сьогодні Україна відзначає День збройних сил.