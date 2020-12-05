Сьогодні біля Авдіївки та Мар’їнки стріляли ворожі снайпери

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Від початку поточної доби, 5 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.

“На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, за 3 грудня окупанти в зоні бойових дій на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню.