Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні біля Авдіївки та Мар’їнки стріляли ворожі снайпери

Від початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Сьогодні біля Авдіївки та Мар’їнки стріляли ворожі снайпери
Фото: facebook.com/backandalive

Від початку поточної доби, 5 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.

“На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, за 3 грудня окупанти в зоні бойових дій на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також