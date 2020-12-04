За добу окупанти 9 разів порушили мирні домовленості на Донбасі

За 3 грудня окупанти в зоні бойових дій на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного — з підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що за 2 грудня російські найманці на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню біля Водяного. З початку поточної доби на цій ділянці зафіксовано два порушення мирних домовленостей з боку окупантів.