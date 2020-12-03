Вони відвідали КПВВ "Золоте" на Луганщині.

Посли країн "Вишеградської четвірки" (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) сьогодні, 3 грудня, побували на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба посольства Польщі у Twitter.

"У Луганській області посли країн" Вишеградської четвірки "ознайомилися з ситуацією з безпекою, відвідавши КПВВ "Золоте" на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області Посли #V4 🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇸🇰 в 🇺🇦 дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ «Золоте» на лінії контакту. pic.twitter.com/Y799N19fBU — PLinUkraine (@PLinUkraine) December 3, 2020

Вони також побували e Луганській кардіологічної амбулаторії в Лисичанську, де працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

Посли представили голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю реалізовані і заплановані гуманітарні проекти фонду.

Нагадаємо, 19 листопада контактна група по Донбасу узгодила технічні деталі щодо розблокування КПВВ "Золоте" та "Щастя" на Луганщині.