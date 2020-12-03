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Посли країн "Вишеградської четвірки" побували на лінії зіткнення на Донбасі

Вони відвідали КПВВ "Золоте" на Луганщині.

Посли країн "Вишеградської четвірки" побували на лінії зіткнення на Донбасі
Фото: twitter.com/PLinUkraine

Посли країн "Вишеградської четвірки" (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) сьогодні, 3 грудня, побували на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба посольства Польщі у Twitter.

"У Луганській області посли країн" Вишеградської четвірки "ознайомилися з ситуацією з безпекою, відвідавши КПВВ "Золоте" на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Вони також побували e Луганській кардіологічної амбулаторії в Лисичанську, де працює спеціалізоване діагностичне обладнання, придбане з фондів Visegrad.

Посли представили голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю реалізовані і заплановані гуманітарні проекти фонду.

Нагадаємо, 19 листопада контактна група по Донбасу узгодила технічні деталі щодо розблокування КПВВ "Золоте" та "Щастя" на Луганщині.

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