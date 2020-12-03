За різні суми неправомірної вигоди зловмисник гарантував не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували організацію посадовцем корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

У випадку відмови чиновник погрожував затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. За попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовцями підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

Фото: пресслужба СБУ

Начальника затримали на посту під час отримання хабаря за "вирішення питання" щодо розмитнення промислового обладнання, яке ввозилось одним із постачальників.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці відкрили провадження. Зараз суд вирішує питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні СБУ викрила корупційну схему на Львівській митниці, вилучену валюту рахують.За попередніми даними, державі завдано збитків на майже 94 мільйони гривень. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.