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Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята, - Крищенко

У разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята, - Крищенко
Фото: npu.gov.ua

Щоб не допустити масового скупчення людей на новорічні свята, правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу в Києві, де буде новорічна ялинка.

Про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Якщо буде введений такий заборона, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць", - заявив він.

Крищенко також додав, що у разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, в першу чергу, зберегти їх здоров'я", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. Обговорення, коли саме його вводити, досі тривають.

За даними оптування, більшість українців підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Львів відмовляється посилювати карантинні обмеження на час зимових свят, оскільки в цей період у місті "особлива атмосфера". За словами мера міста Андрія Садового, "Різдво скасувати не можна".

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