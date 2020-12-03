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Київ знову потрапив у двадцятку великих міст з найзабрудненішим повітрям

Київ опинився на 18 місці в рейтингу. На першому - Делі.

У Києві 3 грудня зафіксували один із найвищих показників забруднення повітря у світі в рейтингу мегаполісів. 

Про це свідчать дані порталу Iqair.

Київ опинився на 18 місці. На першому - Делі.

Індекс забрудненості повітря в столиці України становить 120 при нормі 50.

Рівень атмосферного забруднення характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення". При такому рівні людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Нагадаємо, у квітні Київ зайняв четверте місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям.У цей час індекс забруднення повітря в Києві становив 133.У тайського міста Чіангмай, яке зайняло перше місце, індекс забруднення повітря становив 169. 

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