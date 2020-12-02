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Поблизу Запоріжжя СБУ виявила схрон із 56 артилерійськими мінами

Арсенал знайшли у лісосмузі неподалік стратегічного держпідприємства.

У Запорізькій області Служба безпеки України виявила схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.

Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного із стратегічних державних підприємств, інформує пресцентр СБУ.

"Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 26 листопада схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявили у будівлі президії Національної академії аграрних наук у центрі Києва. 

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