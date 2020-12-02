На шахті "Добропільська" на Донеччині загинув гірник

На шахті "Добропільська" у Донецькій області загинув гірник.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 грудня 2020 року, о 02:20, гірник очисного забою "Шахти "Добропільська" ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" під час виконання робіт з улаштування крепі у лаві пласта на горизонті 450 м потрапив під шток комбайну для здобуття вугілля", - йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

Зараз на місці події проводяться першочергові слідчі дії. Причини загибелі гірника будуть встановлені після проведення судових експертиз.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Нагадаємо, у червні на шахті в Луганській області стався обвал, загинув шахтар. Ще одну людину госпіталізовано з переломами."Привольнянська" - одна з п'яти шахт "Лисичанськвугілля", які розташовані в Лисичанську, Новодружеську і Привілля. У 2016 році на ній сталася сильна пожежа, після якої там майже рік не добували вугілля.