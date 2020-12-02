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Будувати Запорізький міст буде легендарний плавучий кран "Захарій"

Плавучий кран LK-600, за допомогою якого зводилися конструкції Подільсько-Воскресенського моста в Києві, виїхав із Туреччини в Україну.

Будувати Запорізький міст буде легендарний плавучий кран "Захарій"
Фото: @kranzahary

До будівництва Запорізького мосту буде залучено 148-метровий плавучий кран LK-600 ("Захарій").

Про це повідомляє "Укравтодор".

"Річний несамохідний плавучий кран пливе в Україну зі Стамбулу. 148-метрова машина буде залучена при будівництві флагману «Великого будівництва» – мостових переходів через Дніпро та Старий Дніпро у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Запорізький міст – загальна назва 9-кілометрової магістралі безперервного руху, яка складається із шести транспортних розв’язок, що включають 27 штучних споруд, зокрема - два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху.

Це один з найвідоміших довгобудів країни. У 2020 році програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" дозволила відновити будівництво переправи."Укравтодор" розраховує  завершити будівництво Запорізького мосту за два роки.

Зазначається, що кран LK-600 потрібен для транспортування секцій мосту від майданчика збирання в районні Кривої бухти. Маршрут становить 6 км по річці Дніпро. Усього заплановано транспортування шістьох секцій, загальною масою 4 334 т.

LK-600 – найпотужніший у Європі. Його вантажопідйомність після модернізації становить 800 т. Вага – близько 3000 т. Та це не заважає йому працювати на мілині: для проходу по річковому мілководдю у крана істотно знижена осадка, в повному вантажі з баластом вона становить 2 метри. Для проходу під мостами зменшена висота при транспортуванні.

Машину спорудили у 2009 році на київському суднобудівному заводі "Ленінська кузня". Максимальна висота, на котру кран може підняти вантаж, – 75 м.

З 2017 року плавкран працював у Туреччині.

Зараз правий і лівий берег Запоріжжя пов'язані між собою мостами Преображенського (мостовий перехід, що йде через Хортицю) і дамбою ДніпроГЕС. Також з правого берега на Хортицю веде арковий міст, на лівий берег потім потрібно їхати через міст Преображенського.

Улітку 2019 року на об'єкт приїжджав президент Зеленський, а восени - тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Останній пообіцяв за рік-півтора збудувати один бік моста. Це дозволить пустити рух транспорту по новому мосту в один бік у три смуги, а по мосту Преображенського - в інший.

На завершення всіх необхідних робіт буде потрібно близько чотирьох років.

Нагадаємо, у листопаді  2011 року 93-метровий плавучий кран LK-600 "Захарій" упав у воду під час робіт на Подільському мосту в Києві, а навесні наступного року його відбуксирували у Миколаїв на ремонт.

У вересні 2014 року у Миколаєві в ніч на 2 вересня представники комерційної компанії самовільно відбуксирували з території ПАТ "Завод Океан" кран "Захарій".

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