Мовний омбудсман: із 16 січня 2021 року споживачів мають обслуговувати українською

Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

Із 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Відповідно до статті 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською", - написав Кремінь.

Він також зазначив, що лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь заявив, що кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.