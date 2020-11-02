Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть

Щодо закону про мову, то судді "добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві".

Конституційний суд не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів про неконституційність закону про ринок землі. Розгляд КСУ стосується тлумачення кількох понять про землю в Основному законі.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який, разом із колегами, зустрівся з головою КСУ Олександром Тупицьким, передає Суспільне.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 2 листопада замість зборів суддів відбудеться розгляд конституційності ухваленого ВР закону про запровадження ринку землі.

"Він (Тупицький - ред.) спростував інформацію про те, що зараз відбувається "зрадоподібне" засідання про землю. Це - черговий процес про землю, який триває вже кілька місяців. І ще буде низка засідань", - розповів Арахамія

Голова фракції СН наголосив, що просив Тупицького проводити розгляд "у максимально відкритому режимі", щоб народні депутати мали змогу почути думку всіх суддів і юридичні аргументи, які у них з’являються.

"Вони не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі. Саму землю вони зараз не розглядають і найближчим часом, як повідомив пан Тупицький, не будуть розглядати", - наголосив Арахамія.

Щодо питання конституційності закону про мову, голова КСУ повідомив, що його планують розглянути найближчим часом і зазначив, що судді "добре розуміють, яка зараз температура в суспільстві".

Окрім того, голова КСУ пообіцяв народному депутату, що залучатиме до роботи міжнародних партнерів, "щоб не було зайвих звинувачень".

Раніше повідомляли, що нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання.