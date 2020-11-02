Стефанчук пообіцяв результати анонсованого Зеленським аудиту держави цього тижня

Це збиралися зробити ще в перші 100 днів президентства Зеленського.

Результати проведеного українським урядом аудиту держави буде представлено до кінця поточного тижня.

Про це повідомив представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Я інформую, що цього тижня буде представлено результати аудиту держави - те, чим займалися. Тобто фактично ми матимемо можливість подивитися чек за вечірку у 30 років незалежності України. І подивитися, в якому стані економічного розвитку перебуваємо ми нині", - цитує Стефанчука Інтерфакс-Україна.

Окрім цього, за словами представника президента у Раді, "буде представлено найближчим часом на вимогу президента України стратегію економічного розвитку до 2030 року".

Як повідомлялося, про намір команди Зеленського провести "аудит держави" Стефанчук повідомив у травні 2019 року, при чому спочатку планувалося, що це буде зроблено в перші 100 днів президентства нинішнього глави держави. 20 жовтня поточного року Зеленський анонсував презентацію проведеного урядом аудиту держави "протягом двох тижнів".

Водночас глава Української держави заявив, що в країні має бути розроблено повноцінну стратегію розвитку, зокрема економічного, розраховану на тривалий період - до 2030 року.