Стефанчук пообіцяв результати анонсованого Зеленським аудиту держави цього тижня

Результати проведеного українським урядом аудиту держави буде представлено до кінця поточного тижня.
Про це повідомив представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
"Я інформую, що цього тижня буде представлено результати аудиту держави - те, чим займалися. Тобто фактично ми матимемо можливість подивитися чек за вечірку у 30 років незалежності України. І подивитися, в якому стані економічного розвитку перебуваємо ми нині", - цитує Стефанчука Інтерфакс-Україна.
Окрім цього, за словами представника президента у Раді, "буде представлено найближчим часом на вимогу президента України стратегію економічного розвитку до 2030 року".
Як повідомлялося, про намір команди Зеленського провести "аудит держави" Стефанчук повідомив у травні 2019 року, при чому спочатку планувалося, що це буде зроблено в перші 100 днів президентства нинішнього глави держави. 20 жовтня поточного року Зеленський анонсував презентацію проведеного урядом аудиту держави "протягом двох тижнів".
Водночас глава Української держави заявив, що в країні має бути розроблено повноцінну стратегію розвитку, зокрема економічного, розраховану на тривалий період - до 2030 року.