Радіолокаційна станція 35Д6М може працювати майже у будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості.

Підприємств "Іскра", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Зазначається, що такі радари 35Д6 вже значний період часу використовуються в Збройних Силах України та мають позитивний досвід експлуатації.

"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.

Радар може додатково комплектуватися виносними робочими місцями, що дозволяє управляти станцією в повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. Сьогодні КП "НВК "Іскра" – це конструкторське бюро і електромашинобудівний завод, об’єднані єдиною маркою "Іскра". У результаті трансформації "Укроборонпрому" навколо КП "НВК "Іскра" буде створено галузевий холдинг "Радарні системи", до якого увійдуть 10 профільних підприємств держконцерну.

Нагадаємо, у результаті реформи державного концерну "Укроборонпром" повинні залишитися 65 підприємств із 116.