Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЗСУ отримали новий радар, який може працювати у горах і дистанційно

Радіолокаційна станція 35Д6М може працювати майже у будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості.

ЗСУ отримали новий радар, який може працювати у горах і дистанційно
Радіолокаційна станція 35Д6М
Фото: ukroboronprom.com.ua

Підприємств "Іскра", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Зазначається, що такі радари 35Д6 вже значний період часу використовуються в Збройних Силах України та мають позитивний досвід експлуатації.

"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.

Радар може додатково комплектуватися виносними робочими місцями, що дозволяє управляти станцією в повному обсязі на відстані до 300 метрів. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Науково-виробничий комплекс "Іскра" – провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. Сьогодні КП "НВК "Іскра" – це конструкторське бюро і електромашинобудівний завод, об’єднані єдиною маркою "Іскра". У результаті трансформації "Укроборонпрому" навколо КП "НВК "Іскра" буде створено галузевий холдинг "Радарні системи", до якого увійдуть 10 профільних підприємств держконцерну.

Нагадаємо, у результаті реформи державного концерну "Укроборонпром" повинні залишитися 65 підприємств із 116.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також