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Трьох бойовиків так званої "ДНР" оголосили у міжнародний розшук

Бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга", у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

Слідчі СБУ заочно оголосили бойовикам підозру за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

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