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56 населених пунктів у трьох областях знеструмлено через негоду

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

56 населених пунктів у трьох областях знеструмлено через негоду
Фото: prm.ua

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок вівторка, 1 грудня, знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька - 1", - сказано в ранковому зведенні на сайті ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли, у жовтні за вихідні від наслідків негоди в Україні постраждали три людини.

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