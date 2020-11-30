20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень і засоби особистого захисту від коронавірусу на загальну суму близько 130 тисяч євро посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен передала від німецького уряду на потреби командування Збройних сил України.

Про інформує посольство Німеччини в Україні.

"Загалом Бундесвер зараз передав Збройним Силам України медичних матеріалів і обладнання на суму близько 130 000 євро. Сім європалет із гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурґа в горах Гарц до Києва. Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, що передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезинфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Фото: посольство Німеччини в Україні

У посольстві нагадали, що Збройні Сили Німеччини – Бундесвер – надають гуманітарну допомогу Україні регулярно. Наприклад, з 2014 року 134 солдати Збройних Сил України, поранені під час конфлікту на Сході України, пройшли лікування в п′яти німецьких військових госпіталях.

Ще одним із важливих аспектів підтримки української військової медицини полягає в поліпшенні її оснащення медичними приладами. У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро.

У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом навіть 3,1 мільйона євро.