Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Последняя бандероль
Последняя бандероль
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
ГоловнаСуспільствоЖиття

Німеччина передала українським військовим 20 апаратів ШВЛ

Бундесвер передав ЗСУ медичних матеріалів і обладнання на суму близько 130 тис. євро.

Німеччина передала українським військовим 20 апаратів ШВЛ
Фото: посольство Німеччини в Україні

20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень і засоби особистого захисту від коронавірусу на загальну суму близько 130 тисяч євро посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен передала від німецького уряду на потреби командування Збройних сил України.

Про інформує посольство Німеччини в Україні.

"Загалом Бундесвер зараз передав Збройним Силам України медичних матеріалів і обладнання на суму близько 130 000 євро. Сім європалет із гуманітарним вантажем було доставлено з Бланкенбурґа в горах Гарц до Києва. Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, що передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезинфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", - йдеться у повідомленні.

Фото: посольство Німеччини в Україні

У посольстві нагадали, що Збройні Сили Німеччини – Бундесвер – надають гуманітарну допомогу Україні регулярно. Наприклад, з 2014 року 134 солдати Збройних Сил України, поранені під час конфлікту на Сході України, пройшли лікування в п′яти німецьких військових госпіталях.

Ще одним із важливих аспектів підтримки української військової медицини полягає в поліпшенні її оснащення медичними приладами. У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро.

У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом навіть 3,1 мільйона євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також