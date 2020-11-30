Для допомоги бізнесу на карантині з COVID-фонду треба виділити 15 млрд грн, - Кабмін

Допомога може стосуватися до 2 мільйонів громадян.

Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про підтримку бізнесу на карантині, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд гривень. Гроші виділять з COVID-фонду.

Про це представники Кабміну заявили на засіданні комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, інформує пресслужба комітету.

"У разі запровадження, виплати будуть здійснюватися за допомогою державного онлайн сервісу "Дія", за заявою громадянина", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що комітет рекомендував Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії, скоротити термін подання альтернативних до нього законопроєктів, а також строки розгляду документу у першому читанні.

"Це вкрай важливий та амбітний проект. В Україні ще не було такого, щоб держава за два-три тижні компенсувала втрати 1,5-2 мільйонам громадян в електронний спосіб. Ми зможемо не лише розірвати ланцюжок захворюваності за допомогою запровадження локдауну, а й допомогти тим домогосподарствам, хто цього потребує, зустріти гідно Новий рік. І вже головною справою наступного року буде забезпечити економічне зростання вже здорової нації українців", - заявила голова комітету Галина Третьякова.

Нагадаємо, 24 листопада Офіс президента оприлюднив відео, у якому Володимир Зеленський повідомив, яким чином держава буде підтримувати бізнес, який не може працювати через введення карантину.

Глава держави заявив, що передбачається одноразова допомога у розмірі 8 тис. гривень тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону №4429 “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2”. Документ, визначений президентом як невідкладний.